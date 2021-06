M5s: Conte, non avrà forma partito tradizionale, ci sarà una struttura organizzativa leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avremo una forma partito tradizionale, novecentesca, classica perché sta denunciando un logorio. Ci sarà una struttura organizzativa ma in forma light, leggera". Lo ha detto il leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, in merito alla riorganizzazione del M5s a cui egli sta lavorando. "Sicuramente ci saranno nuovi organi che condivideranno la responsabilità politica con il nuovo leader - ha aggiunto l’ex premier -. Ci sarà un consiglio nazionale formato da rappresentanti dei gruppi parlamentari, con una parte eletta direttamente dagli iscritti. Andremo verso un sistema misto. Mi auguro ci sia un giusto mix tra una struttura, che avrà una funzionalità piramidale, ed un ampio coinvolgimento degli iscritti. La democrazia diretta, partecipata - ha concluso Conte - deve continuare ad essere un caposaldo del Movimento cinque stelle". (Rin)