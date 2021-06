Ardea: Lollobrigida-Silvestroni (Fd'I), sgomento per gesto incomprensibile che scuote l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sgomento e apprensione per le notizie che arrivano da Ardea, in provincia di Roma, dove un uomo con un’arma da fuoco ha colpito mortalmente un anziano e due bambini di 5 e 10 anni. Un gesto incomprensibile che scuote la comunità ardeatina e tutta l’Italia. Il nostro cordoglio per le vittime e le loro famiglie. Auspichiamo che i militari e le forze dell'ordine catturino l'autore di questa follia e facciano chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida e e il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della federazione Fd'I della provincia di Roma, Marco Silvestroni. (Com)