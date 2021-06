© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'uomo barricato in casa ad Ardea, è arrivata sul posto l'Api, l'aliquota primo intervento del comando provinciale dei carabinieri di Roma. Il negoziatore sta cercando un contatto ma il 34enne, che ha ucciso due bambini di 3 e 8 anni e un anziano, al momento non risponde. (Rer)