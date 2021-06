Viabilità: su R28 chiusura uscita svincolo Poasco per chi proviene da Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di competenza del Comune di San Donato Milanese sarà necessario chiudere, sulla Complanare di Poasco/via Emilia (R28), lo svincolo di Poasco, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 5 di mercoledì 16 e fino al 31 dicembre 2021, in modalità continuativa. In alternativa Autostrade suggerisce di uscire allo svincolo di Emilia-Paullo-San Donato Milanese, sul R06 Raccordo A1 Milano-Napoli - A51 Tangenziale est di Milano, immettersi sulla Ss9 via Emilia e invertire il senso di marcia al rondò della Pieve per poi proseguire sulla Complanare di Poasco verso Milano e uscire a Poasco. In ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, sulla A1 Milano-Napoli. (Com)