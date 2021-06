© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo continuare con ogni energia, insieme, in squadra, la campagna di vaccinazione che è l'arma vera per far partire una fase diversa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando i giornalisti presso la sede del dicastero per fare il punto della situazione sulle vaccinazioni. (Rin)