Libia: medici minacciano sciopero generale

- Il capo del Sindacato dei medici in Libia, Mohamed al Ghouj, ha minacciato di avviare uno sciopero generale se il governo di unità nazionale dovesse continuare a ignorare le loro richieste. Il governo non ha inviato finora alcuna risposta ufficiale alle richieste dei medici, ha dichiarato oggi Al Ghouj, che ha citato promesse non ufficiali da parte dell'esecutivo. "La situazione dei lavoratori del settore pubblico ha raggiunto una fase critica, che ha portato al loro trasferimento all'estero, rischiano di far collassare il sistema sanitario in Libia", ha aggiunto. Al Ghouj ha proseguito: "Gli ospedali del sud si lamentano della mancanza di personale medico e delle capacità nei settori medici più semplici, come il parto". Il capo del Sindacato dei medici ha affermato che il governo libico non ha mostrato alcun gesto di buona volontà, ma, anzi, ha inviato segnali contrari. (Lit)