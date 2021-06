Vaticano: Papa, non chiudiamo gli occhi davanti allo sfruttamento minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'Angelus ricorda la Giornata mondiale contro lo sfruttamento minorile, celebrata ieri, ed osserva: "Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini privati del diritto di giocare, di studiare e di sognare - afferma il Pontefice -. Secondo le stime, oggi i bambini sfruttati per lavoro sono circa 150 milioni in tutto il mondo, una tragedia. Rinnoviamo tutti insieme l'impegno per eliminare questa schiavitù dei nostri tempi". (Civ)