Vaccino: Speranza, autorità regionali si allineino ai piani nelle prossime settimane

- "Abbiamo un messaggio chiaro su AstraZeneca, cioè vietarne l'utilizzo sotto i 60 anni. Questo vale sia per la prima che per la seconda dose. Per la seconda dose viene usata nel rispetto dei tempi, tra 8 e 12 settimane, l’altra opzione che raccomandiamo fortemente, quella dei vaccini Pfizer e Moderna. Questa è una posizione netta delle nostre autorità e chiediamo alle autorità regionali di allinearsi ai piani nelle prossime settimane". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando i giornalisti presso la sede del dicastero per fare il punto della situazione sulle vaccinazioni contro il Covid-19. (Rin)