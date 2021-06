© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani due terzi del Paese sarà in zona bianca e questo ci consente di guardare al futuro con fiducia. Molte altre Regioni potranno andare in zona bianca, con questi dati". Lo ha segnalato il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando i giornalisti presso la sede del dicastero per fare il punto della situazione sulle vaccinazioni contro il Covid-19. (Rin)