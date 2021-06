Brasile: Coppa America, undici calciatori positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto calciatori venezuelani e tre boliviani in Brasile per la Coppa America sono risultati positivi al Ciovid-19. Lo hanno reso noto ieri i team delle due squadre, un giorno prima della partita inaugurale Venezuela-Brasile, in programma oggi. Contagiati anche tre membri dello staff del Venezuela e uno della Bolivia. Il Venezuela ha fatto sapere che convocherà altri 16 giocatori da unire alla squadra. La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) ha fatto sapere che le partire verranno giocate come da programma. La Coppa America è stato spostata in Brasile all’ultimo minuto dopo il passo indietro dell’Argentina, che ha rifiutato di ospitare l’evento a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19 nel Paese.(Brb)