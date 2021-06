Covid: Speranza, Ema è chiara su vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sto agli atti formali che produce Ema: con tutto il rispetto per ciascuno, non possiamo stare ogni giorno sulle interviste. Negli atti formali, Ema è chiara per AstraZeneca. Dà indicazioni di possibilità di uso dai 18 anni in su. Le indicazioni dei nostri scienziati vanno nella direzione di un utilizzo di AstraZeneca sopra i 60 anni sia per la prima che per la seconda dose". E' quanto osservato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando i giornalisti presso la sede del dicastero per fare il punto della situazione sulle vaccinazioni contro il Covid-19. Speranza ha commentato in questo modo le parole pronunciate dal presidente della task force sui vaccini di Ema, Marco Cavaleri, su un eventuale divieto del vaccino anche per gli over 60. (Rin)