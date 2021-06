Egitto-Qatar: ministro Esteri Shoukry, migliorano rapporti, con Turchia gradualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta lavorando per voltare pagina sul passato e rimuovere gli aspetti negativi nei rapporti con il Qatar, mentre la ripresa dei rapporti con la Turchia procede gradualmente. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un'intervista all'emittente "Sada El Balad". "Stiamo attuando fedelmente ciò che abbiamo concordato nella dichiarazione di Al Ula in Arabia Saudita", ha dichiarato il capo della diplomazia egiziana. Lo scorso 5 gennaio, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto e Qatar hanno firmato la dichiarazione di Al Ula, che ha posto fine al boicottaggio economico e diplomatico nei confronti di Doha, accusata di sostenere il terrorismo. "Da quando l'Egitto ha firmato questo quadro giuridico, ha sempre rispettato il suo impegno. Abbiamo istituito un meccanismo per rimuovere tutte le divergenze accadute nelle relazioni qato-egiziane in anni di boicottaggio", ha affermato. (segue) (Cae)