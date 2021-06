Egitto-Qatar: ministro Esteri Shoukry, migliorano rapporti, con Turchia gradualmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Shoukry ha aggiunto: "Stiamo lavorando per rimuovere questi effetti negativi in modo da poter procedere a un altro grado di ripristino delle relazioni e muoverci a un ritmo costante. Finora, il percorso della relazione è nella giusta direzione positiva e stiamo monitorando tutti gli sviluppi speciali". Shoukry è intervenuto anche in merito alle relazioni con la Turchia e alle dichiarazioni del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sulla possibilità di inviare i rispettivi ambasciatori al Cairo e ad Ankara. Shoukry ha affermato che "queste dichiarazioni sono apprezzate, ma esiste un percorso attraverso il quale le politiche e gli impegni turchi vengono valutati affinché la Turchia proceda in conformità con i principi del diritto internazionale e delle relazioni estere, il primo dei quali è la non interferenza negli affari interni, il rispetto reciproco e l'instaurazione di relazioni sulla base dell'interesse comune". (Cae)