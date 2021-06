Vaticano: Papa, per ricominciare dopo la pandemia occorrono pazienza e costanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano i fedeli in piazza San Pietro, per l'Angelus pronunciato da Papa Francesco nella domenica in cui "riprendiamo il tempo liturgico 'Ordinario'" e in cui le due parabole del Vangelo ricordano che Gesù "osserva la realtà e, mediante piccole immagini quotidiane, apre delle finestre sul mistero di Dio e sulla vicenda umana". Il Pontefice non nasconde che "anche nella Chiesa può attecchire la zizzania della sfiducia, soprattutto quando assistiamo alla crisi della fede e al fallimento di vari progetti e iniziative. Ma non dimentichiamo mai - ammonisce il Papa - che i risultati della semina non dipendono dalle nostre capacità: dipendono dall'azione di Dio. A noi sta seminare, con amore, impegno, pazienza. Ma la forza del seme è divina". Francesco è consapevole che non sempre sentire la presenza di Dio è semplice. "A volte - dice il Pontefice - il frastuono del mondo, insieme alle tante attività che riempiono le nostre giornate, ci impediscono di fermarci e di scorgere in quale modo il Signore conduce la storia. Eppure - assicura il Vangelo - Dio è all'opera, al modo di un piccolo seme buono, che silenziosamente e lentamente germoglia. E, piano piano, diventa un albero rigoglioso, che dà vita e ristoro a tutti". Come il granellino di senape del Vangelo, il seme più piccolo che esista, "il bene - sottolinea Bergoglio - cresce sempre in modo umile, nascosto, spesso invisibile". Ciò può farci credere che il male sia più potente e perciò, specifica il Papa, "possiamo lasciarci paralizzare dalla sfiducia quando constatiamo che ci siamo impegnati, ma i risultati non arrivano e le cose sembrano non cambiare mai". (segue) (Civ)