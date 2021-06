Vaticano: Papa, per ricominciare dopo la pandemia occorrono pazienza e costanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il Pontefice ci dice che "il Vangelo ci chiede uno sguardo nuovo su noi stessi e sulla realtà; chiede di avere occhi più grandi, che sanno vedere oltre, specialmente oltre le apparenze, per scoprire la presenza di Dio che come amore umile è sempre all'opera nel terreno della nostra vita e in quello della storia". Bisogna, prosegue il Papa, "coltivare la fiducia di essere nelle mani di Dio e al tempo stesso impegnarci tutti per ricostruire e ricominciare, con pazienza e costanza. Quant'è importante questo atteggiamento anche per uscire bene dalla pandemia!". Al termine del discorso, Bergoglio esprime solidarietà "alla popolazione del Tigrai, in Etiopia, colpita da una crisi umanitaria che espone la popolazione alla carestia e alla fame". Il Santo Padre chiede preghiere "affinché cessino immediatamente le violenze, sia garantita assistenza alimentare e sanitaria, si ripristini al più presto la serenità e la pace". Il pensiero va anche alla Giornata mondiale contro lo sfruttamento minorile, celebrata ieri: "Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini privati del diritto di giocare, di studiare e di sognare - afferma il Pontefice -. Rinnoviamo tutti insieme l'impegno per eliminare questa schiavitù dei nostri tempi". Infine, Bergoglio ricorda la cerimonia di accoglienza del relitto della barca naufragata il 18 aprile 2015, che si svolgerà questo pomeriggio ad Augusta. "Questo simbolo di tante tragedie nel Mar Mediterraneo continui a interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di una umanità più solidale che abbatta il muro dell'indifferenza - segnala -. Pensiamo che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d'Europa". (Civ)