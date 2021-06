Roma: Raggi, la cultura arriva nei mercati grazie al progetto "E-Lov. Leggere ovunque"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura arriva nei mercati di Roma grazie al progetto "E-Lov. Leggere ovunque". "L’iniziativa - scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi - ideata dal Forum del Libro e da Biblioteche di Roma in collaborazione con l’Associazione Liber Liber, è sostenuta fortemente anche dall’Assessorato Sviluppo Economico e Lavoro di Roma Capitale. Da Monteverde alla Magliana, dal Laurentino a Ostia, fino a Pietralata e Torre Spaccata passando per Tiburtina, Cinecittà e Ponte Milvio, saranno 22 i mercati rionali dove verranno installati i pannelli che raffigurano copertine di libri, audiolibri e brani musicali scaricabili gratuitamente tramite un QRCode che può essere letto da smartphone o tablet". (segue) (Rer)