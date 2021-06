© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Divelta nella notte una fontanella, "nasone", in largo San Giovanni De Matha. Sul posto, poco dopo le 22:30, gli agenti dalla Polizia locale gruppo Trevi, che hanno provveduto a contattare Acea per eseguire l'intervento tecnico con immediata chiusura dell'acqua e successive operazioni di ripristino. Gli agenti hanno anche recuperato parte della fontanella e sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. (Rer)