Energia: Egitto, nuova scoperta di petrolio nella concessione Al Fayoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Pharos ha effettuato una scoperta di petrolio nei giacimenti di Abu Roash Lower "G" e Upper Bahariya, nella concessione di Al Fayum. Lo ha annunciato la compagnia. Secondo le stime preliminari, i pozzi di Abu Roash e Upper Bahariya potrebbero contenere rispettivamente 4,3 milioni di barili di petrolio e 430.000 barili di petrolio. La scorsa settimana, il ministero del Petrolio egiziano ha annunciato di aver firmato 94 contratti per nuove scoperte, per un totale di 45,5 milioni di dollari, negli ultimi 7 anni. Inoltre, negli ultimi sette anni in Egitto sono state fatte 351 nuove scoperte, 241 di petrolio greggio e 110 di gas. (Cae)