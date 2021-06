Vaccini: Abrignani (Cts), quelli a Rna incredibilmente efficaci per adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini a Rna sono “incredibilmente efficaci per gli adolescenti”. Lo ha detto a Sky Tg24, Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts). “I vaccini a Rna sono stati registrati e accetati da Fda, Ema e Aifa, per l’età tra i 12 e i 17 anni, quindi gli adolescenti, perché gli studi clinici di fase tre, su qualche migliaio di ragazzi fra i 12 e i 17 anni, hanno mostrato un’efficacia incredibile, che tocca il cento per cento. Non c’è stata un’infezione tra i vaccinati, quindi una cosa incredibilmente efficace, e pochissimi effetti collaterali”, ha detto Abrignani. “Abbiamo milioni di persone in quella fascia d’età, vanno vaccinate per evitare un bacino di milioni di persone che può infettarsi in modo per lo più asintomatico e per questo più pericoloso, perché può infettare i fragili vaccinati che non rispondono, che sono i pazienti in chemioterapia, in immunosoppressione, o immunosoppressi geneticamente e per evitare insorgenze di nuove varianti. Per tutti questi motivi la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo occidentale ha deciso di vaccinare gli adolescenti con i vaccini a Rna”, ha concluso l’immunologo membro del Cts.(Com)