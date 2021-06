Albania: in corso voto per rinnovo leadership Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso oggi in Albania le elezioni per il rinnovo della leadership del Partito democratico, principale schieramento dell'opposizione. Il leader uscente Lulzim Basha, che si ricandida per un nuovo mandato quadriennale, si è già recato a votare al quartiere generale del partito a Tirana. Parlando brevemente ai giornalisti, Basha ha detto che queste elezioni sono "uniche" e sono un'espressione della democrazia interna al partito. "Abbiamo iniziato la battaglia per cambiare tutti gli albanesi attraverso i valori e la completeremo sconfiggendo il regime Rama-Doshi", ha dichiarato il leader dell'opposizione di centro-destra, uscita sconfitta lo scorso 25 aprile per la terza volta alle elezioni parlamentari nel confronto con i socialisti del premier Edi Rama. Oltre a Basha, corrono per la leadership del Partito democratico altri tre candidati: Fatbardh Kadilli, Edith Harxhi e Agron Shehaj.(Alt)