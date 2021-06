Brexit: ministro Esteri britannico Raab, Londra non vuole tensioni su protocollo nordirlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito vuole allentare le tensioni con l'Ue riguardo il nodo sul commercio con l'Irlanda del Nord dopo la Brexit. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, sottolineando che l'Ue deve tuttavia avere chiaro che l'Irlanda del Nord è parte integrante del territorio del Regno Unito. "Vogliamo che le tensioni vengano allentate, vogliamo un approccio flessibile e pragmatico", ha dichiarato Raab parlando all'emittente "Sky News" a margine dei lavori del G7 a Carbis Bay. Secondo il capo della diplomazia di Londra, in ogni caso, non si può arrivare ad un risultato che comporti un'applicazione del protocollo nordirlandese "sbilanciata" o che minacci gli accordi del Venerdì Santo. Parlando sempre all'emittente "Sky News" a margine del G7, il premier britannico Boris Johnson ha detto che il Regno Unito potrebbe sospendere parti dell'accordo sulla Brexit se non viene risolta la disputa sul commercio nell'Irlanda del Nord. Johnson ha detto che Londra potrebbe agire unilateralmente a meno che l'Ue non concorderà su un compromesso entro il 30 giugno, quando scadrà l'attuale regime ad interim riguardo il commercio con l'Irlanda del Nord. "Penso che, se il protocollo continua ad essere applicato in questo modo, allora certamente non esiteremo ad invocare l'articolo 16 come ho detto prima", ha dichiarato Johnson invitando a non dimenticare che "l'Ue a sua volta ha invocato l'articolo 16 a gennaio, per disapplicare il protocollo, in modo da poter fermare lo spostamento dei vaccini dall'Ue al Regno Unito". (Res)