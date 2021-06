Roma 2021: Michetti, priorità ripristinare ordinario, sicurezza e decoro urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il problema della sicurezza sia importante, in alcuni luoghi che rappresentano il biglietto da visita della città, come le stazioni, penso a certi quartieri che sono assediati dalla criminalità, dallo spaccio e dalla prostituzione però ci sono anche problemi riguardanti il decoro urbano, i rifiuti, i trasporti che vanno adeguati a una grande città che deve avere la dignità di una metropoli. Ripristinare immediatamente l'ordinario. Questo è il compito che aspetterà il prossimo sindaco e su questo stiamo lavorando in termini programmatici". Così il candidato sindaco del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti, ospite di Sky. (Rer)