Libia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, rafforzamento cooperazione in ogni settore

- La cooperazione tra Libia e Turchia "continuerà a rafforzarsi in ogni campo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in occasione dell'incontro con l'omologa libica, Najla al Mangoush, a Tripoli. Le parti si incontreranno il 18 giugno, in occasione del Forum diplomatico di Antalya, secondo quanto riferisce un comunicato stampa della diplomazia di Ankara. Cavusoglu ha guidato sabato una delegazione in visita in Libia, composta dal ministro della Difesa, Hulusi Akar, dal ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Yasar Guler, dal direttore dell'intelligence, Hakan Fidan, dal direttore della direzione delle comunicazioni della presidenza, Fahrettin Altun, e dal portavoce presidenziale, ambasciatore Ibrahim Kalin. Nel corso della giornata, Cavusoglu ha incontrato il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba. Il ministro degli Esteri turco ha sottolineato il sostegno al governo di unità nazionale prima della Conferenza di Berlino II, prevista il prossimo 23 giugno, e ha affermato che Ankara continuerà a cooperare per una Libia sicura, stabile e prospera. A seguire, Cavusoglu ha tenuto incontri separati con il presidente del Consiglio di presidenza, Mohammed Menfi, e i vice Abdullah Hussein al-Lafi e Musa al-Koni, a cui ha sottolineato il sostegno agli sforzi di riconciliazione nazionale, annunciando l'incremento del sostegno alla Libia in ogni campo. Infine, il ministro Cavusoglu ha incontrato il presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled Mishri, a cui ha ribadito l'impegno per il processo politico guidato dalla Libia. La visita della delegazione turca a Tripoli è avvenuta in vista del vertice della Nato, previsto domani, 14 giugno, a Bruxelles. (Tua)