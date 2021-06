Viabilità: sull'A1 chiusure notturne allacciamento tangenziale ovest di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 giugno, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso l'allacciamento con la A50 tangenziale ovest di Milano. In alternativa Autostrade consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso in direzione di Bologna, per poi immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano. Dalle 23 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 giugno, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l'allacciamento con la A50 tangenziale ovest di Milano. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire dallo svincolo di San Giuliano Milanese, percorrere la Sp164, la Sp412 ed entrare sulla A50 tangenziale ovest di Milano, allo svincolo Val Tidone; in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia alla stazione di Melegnano. (Com)