Perù: migliaia di sostenitori di Castillo e Fujimori manifestano nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di sostenitori di Pedro Castillo, candidato di Perù Libre al secondo turno delle presidenziali tenute il 6 giugno scorso, si sono radunati ieri sera nel centro della capitale Lima per chiedere il rispetto dei risultati elettorali. Parallelamente si è svolta una manifestazione dei sostenitori della candidata di Forza popolare, Keiko Fujimori, che hanno marciato per le strade della capitale sollevando striscioni con su scritto “No alla frode”. Alla mobilitazione ha partecipato a stessa Keiko Fujimori, che ha ribadito la sua richiesta di portare a termine la revisione dei voti contestati. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio” i manifestanti dei due schieramenti si sono incrociati davanti all'edificio della Giuria nazionale delle elezioni (Jne). Ciononostante, le proteste si sono svolte in forma pacifica, senza alcun incidente. Con oltre il 99,9 per cento delle schede scrutinate Castillo ha totalizzato il 50,140 per cento dei voti, contro il 49,860 per cento di Fujimori. Al momento la differenza tra i due contendenti, in leggero calo sui giorni precedenti, è di 49.420 voti. La squadra di Fujimori ha presentato 802 ricorsi sulla base di notizie di manipolazioni. (segue) (Brb)