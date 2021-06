Perù: migliaia di sostenitori di Castillo e Fujimori manifestano nella capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto preliminare consegnato venerdì la missione di osservazione elettorale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha dichiarato di non avere riscontrato gravi irregolarità nelle operazioni di voto. La missione, si legge in un comunicato, è stata ricevuta dal presidente Francisco Sagasti, e ha avuto incontri con il presidente della Giuria nazionale elettorale (Jne), Jorge Luis Salas Arenas, con il capo dell’Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), Piero Corvetto e i due candidati Keiko Fujimori e Pedro Castillo. La missione, si legge, “ha osservato un processo elettorale positivo in cui si sono registrati sostanziali miglioramenti tra il primo e il secondo turno. Allo stesso modo, la missione non ha rilevato gravi irregolarità”. (segue) (Brb)