Cipro: ministro Esteri Christodoulides, l'attuale status quo è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione per Cipro è uno status quo inaccettabile: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides, intervenendo ieri sera ad un evento nella località di Ayia Napa per il 200mo anniversario della rivoluzione ellenica del 1821. Christodoulides ha detto che l'attuale status quo non può esistere nel futuro dell'isola di Cipro. "Oggi che la Turchia ci sta mostrando un comportamento aggressivo senza precedenti, riflettiamo sulle lezioni apprese dalla lotta del 1821", ha affermato il capo della diplomazia di Nicosia. (Res)