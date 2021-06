Covid: Michetti, nel Lazio campagna vaccinazione organizzata bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che nel Lazio la campagna di vaccinazione sia stata organizzata bene". Lo ha detto il candidato sindaco a Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, ospite di Sky. "Il problema del Covid - aggiunge Michetti - è stato all'inizio, perché non si conosceva e probabilmente sono state fatte scelte poco coerenti con la gestione efficiente della pandemia. Criticare quella fase, da cittadino, io lo trovo un atto assolutamente corretto, perché al centro c'era la vita delle persone. Quando tu dovevi scegliere se tenere in vita uno piuttosto che un altro, a questo non ci sarebbe dovuti arrivare". (Rer)