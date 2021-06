Vaccini: Moratti su richiami eterologhi, ho chiesto chiarezza a tutela dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione cautelativa dei richiami eterologhi per i cittadini under sessanta che avevano ricevuto una prima dose del vaccino AstraZeneca è stata decisa da Regione Lombardia “a tutela dei cittadini”. Lo ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti a “Il caffè della domenica” su Radio24. “Sul caso delle seconde dose alle persone con meno di sessant’anni vaccinati in precedenza ho chiesto chiarezza a tutela dei cittadini. La circolare del ministero della Salute che autorizzava un vaccino diverso dal primo, se AstraZeneca, si basava sul parere del Comitato tecnico scientifico, cioè un organo consultivo. Ho chiesto quindi di avere il parere di Aifa, ente regolatore del farmaco”, ha detto Moratti. “Una volta ottenuto il parere di Aifa - ha aggiunto la vicepresidente - ho consentito quindi il via libera di Regione Lombardia a questa disposizione, che sarà attuata non appena avremmo riprogrammato gli appuntamenti sulla base della disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna”. (Rem)