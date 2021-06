Russia-Usa: Putin, Biden ha mostrato "professionalità" con estensione nuovo Trattato Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione dal nuovo Trattato Start è stato un segnale di "professionalità" da parte della nuova amministrazione Usa guidata dal presidente Joe Biden. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al portale d'informazione "Smotrim.ru" in vista dell'incontro in programma il 16 giugno a Ginevra con Biden. "Penso sia stato un passo molto importante", ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha auspicato che l'incontro con l'omologo Usa possa porre in essere le condizioni per ulteriori discussioni sulla stabilità nucleare strategica. "Spero molto che l'incontro di persona creerà quantomeno le condizioni per permetterci di discutere su questioni di questo tipo", ha dichiarato Putin. (Rum)