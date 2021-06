Covid: Michetti, vaccino ad adolescenti? Da padre è scelta molto difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli open day riservati agli adolescenti? "Il problema è importante perché si parla della responsabilità dei genitori che si trovano dinnanzi a un bivio: scegliere se farlo fare o meno. Io anche da padre di un minore che deve fare questa scelta, è una scelta molto molto difficile anche perché i vaccini sono molto giovani. Chi fa ricerca scientifica sa che c'è un generale che si chiama 'generale tempo' ". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma ospite di Sky. "Ho fatto il vaccino per mia scelta consapevole - ha aggiunto - ma rispetto chiunque abbia un'opinione diversa. Non si può coattivamente iniettare una sostanza. In quella circostanza si parlava dell'obbligatorietà dei vaccini. L'articolo 32 della Costituzione dice che il vaccino può essere reso obbligatorio ma l'ultimo comma dell'articolo dice sempre 'nel pieno rispetto della persona umana". (Rer)