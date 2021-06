M5s: D'Uva, Conte leader carismatico, alla guida del Movimento continuerà a lavorare nell'interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato Questore Francesco D'Uva, del Movimento cinque stelle, "Giuseppe Conte è un leader carismatico, ha fatto tanto bene per il Paese e sono certo - ha aggiunto il parlamentare - che alla guida del M5s continuerà a lavorare nell'interesse del Paese. La politica è questo che deve fare: raggiungere ciò che è meglio per i cittadini". Intervenendo al programma "Agenda", su Skytg24, l'esponente pentastellato ha continuato: "Il Movimento cinque stelle è nato in un momento in cui la politica sembrava parlare a se stessa, lontana dalla cosa pubblica e dalla comunità. Chi rappresenta i cittadini non può certamente agire distante dalla collettività e deve lavorare con cognizione di causa". (Rin)