Vaccini: Moratti, stiamo preparando modello organizzativo per terza dose

- La Lombardia si sta preparando per un'eventuale campagna vaccinale di terze dosi contro il Covid. “Ci stiamo attrezzando per un eventuale richiamo. Stiamo preparando un modello organizzativo, che presenteremo settimana prossima e abbiamo già chiesto al governo, quindi al ministro e al commissario, di darci delle indicazioni precise per farci trovare preparati nel caso dovessimo arrivare a un richiamo”, ha detto Moratti a “Il caffè della domenica” su Radio24. Al governo e alla struttura commissariale l’assessore lombardo al Welfare chiede “indicazioni che ci devono dire da quando iniziare, quindi quanto vale la copertura vaccinale e quanti e quali vaccini saranno disponibili”. Oltre a questo progetto che Moratti ha definito di “breve-medio periodo”, la vicepresidente per contrastare la pandemia esorta a “continuare nella strada della prudenza, con un comportamento individuale responsabile” e lavora a “un progetto di ampio respiro: ci stiamo impegnando come Regione e ci auguriamo che s’impegni anche il governo, per realizzare un centro nazionale per le malattie infettive, proprio per farci trovare preparati, per fronteggiare l’epidemia presente e anche eventuali e future pandemie”. (Rem)