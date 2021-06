M5s: D'Uva, ancora tante battaglie da portare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo attraverso una piattaforma hanno creato una forza politica dal basso, puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini. E' normale che nel divenire di questi anni il Movimento sia mutato e sia evoluto ponendosi al passo con i tempi. Se non evolvi, scompari. Ma credo che abbiamo ancora tante battaglie da portare avanti e non possiamo permetterci di scomparire. Penso al reddito di cittadinanza: senza il Movimento cinque stelle non ci sarebbe stato e non avremmo avuto un supporto che invece, durante la pandemia, si è rivelato fondamentale per evitare problemi sociali". A dichiararlo è il deputato Questore Francesco D'Uva durante il programma "Agenda", su Skytg24. E sulla presenza di Grillo, l'esponente del M5s ha precisato: "Non riesco ad immaginare un Movimento senza di lui. E' giusto che ci sia come garante e che intervenga nel momento in cui c'è un problema all'interno del Movimento". (Rin)