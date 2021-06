Roma 2021: Michetti, in esecutivo figure altissimo profilo, scelte saranno armoniche e condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono al servizio dei cittadini e della Giunta. È chiaro che se in Giunta ho dei bomber che fanno 40 gol, l'anno dopo di gol ne devono fare 50. Io sono al servizio di tutti, questo è sempre stato il mio ruolo nella vita professionale". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, ospite di Sky. "Per l'esecutivo - ha aggiunto - sceglieremo figure di altissimo profilo. Ci sono tutti i buoni auspici per fare bene e tutto quello che faremo sarà condiviso ed armonico". (Rer)