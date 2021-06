© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spari ad Ardea, comune alle porte di Roma. Poco dopo le 11 è arrivata la segnalazione di alcuni colpi di arma di fuoco in strada in via degli Astri. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato ferito un anziano e due bambini. I militari di Anzio con ausilio dei colleghi di Pomezia sono alle ricerche del responsabile e al lavoro per capire al dinamica dei fatti. (Rer)