Lombardia: Moratti, Pil a livelli pre-Covid nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil lombardo, secondo la vicepresidente della Regione Letizia Moratti, potrebbe tornare ai livelli pre-pandemia nel 2023. “Per quanto riguarda l’economia nel primo trimestre 2021 sicuramente la Lombardia è in recupero, ma i livelli pre-covid sono davvero ancora lontani, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda il fatturato”, ha detto Moratti a “Il caffè della domenica” su Radio24. “Credo che la Lombardia dovrebbe tornare a livelli pre-Covid nel 2023”, ha aggiunto, spiegando che “la Lombardia ha perso il 9,4 del Pil nel 2020, con un dato più pesante rispetto al resto del Paese. Però ci aspettino un rimbalzo positivo sia per quest’anno, quando ci aspettiamo un +5,2 per cento, che per il 2022 con un +4,5. La somma dei due anni dovrebbe quindi portarci alle condizioni pre-Covid”.(Rem)