Albania: presidente Parlamento Ruci lascia il Partito socialista

- Il presidente del Parlamento albanese Gramoz Ruci ha annunciato la sua decisione di dimettersi da tutte le sue funzioni all'interno del Partito socialista. Ad annunciare questa scelta è stato lo stesso presidente del Parlamento, durante un discorso allo stadio Air Albania di Tirana durante il congresso del Partito socialista. "Il 9 settembre, quando inizierà la nuova legislatura, non eserciterò il mandato datomi dai socialisti e non avrò l'ambizione di essere in alcun ente eletto dalla mia famiglia (politica), che mi ha dato molto durante questi 30 anni", ha dichiarato Ruci. (Alt)