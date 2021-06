Spagna: re Felipe in Catalogna nelle prossime settimane in piena polemica su indulto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna, Felipe VI, parteciperà a quattro eventi in Catalogna nelle prossime sei settimane nel pieno dell'acceso dibattito politico in merito alla concessione dell'indulto ai leader indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", il 16 giugno il re presiederà la cena inaugurale della riunione annuale del Circolo dell'Economia, il 27 presenzierà alla cena di apertura del "Mobile World Congress", uno degli eventi economici più importanti per la città ed il giorno successivo parteciperà alla prima giornata di questo appuntamento. Infine il primo luglio sarà di nuovo in Catalogna per la cerimonia di premiazione della Principessa di Girona. "El Mundo" evidenzia che l'incognita da chiarire sarà l'atteggiamento che il nuovo presidente della Generalitat, Pere Aragones, vorrà adottare dopo che negli ultimi giorni si sono poste le basi per il rilancio del dialogo con il governo di Madrid. Aragones ha sottolineato la necessità di aprire una "nuova fase" nella relazione con lo Stato abbandonando la via dell'unilateralismo. Una posizione sostenuta in una lettera anche del leader di Sinistra repubblicana di Catalogna, Oriol Junqueras. (Spm)