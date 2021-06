G7: leader adotteranno oggi piano per sostenere progetti infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 concorderanno oggi, nell'ultima giornata del summit di Carbis Bay, sull'adozione del piano 'Ricostruire meglio per il mondo' allo scopo di "trasformare" i finanziamenti per i progetti infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo. Secondo quanto riferisce una nota del governo britannico, il piano punta a offrire finanziamenti di "alta qualità" per progetti infrastrutturali cruciali per lo sviluppo di questi Paesi, dalle ferrovie in Africa ai pachi eolici in Asia. Questo "nuovo approccio" concordato dai leader del G7 punta ad offrire ai Paesi in via di sviluppo accesso a finanziamenti "migliori e più rapidi" accelerando anche la loro transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e la tecnologia sostenibile. Il piano viene letto anche in ottica anti cinese, come un piano alternativo a quelli infrastrutturali di Pechino. Sempre nell'ottica dello sviluppo sostenibile, inoltre, il primo ministro britannico Boris Johnson ha lanciato oggi il "Fondo britannico per un pianeta blu". Con una dotazione di 500 milioni di sterline questo Fondo punta a sostenere Paesi come Ghana, Indonesia e le isole del Pacifico al fine di contrastare una gestione della pesca insostenibile, la protezione e il ripristino degli ecosistemi marittimi riducendo l'inquinamento del mare. "Proteggere il nostro pianeta è la cosa più importante che possiamo fare come leader per i nostri cittadini. Vi è una relazione diretta tra la riduzione delle emissioni, il ripristino della natura, la creazione di posti di lavoro e l'assicurare una crescita economica dilungo termine", ha dichiarato Johnson parlando per il G7 di "un'opportunità senza precedenti di guidare la Rivoluzione industriale verde".(Res)