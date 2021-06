G7: bilaterale Blinken-Chung Eui-yong, ribadito impegno a rafforzare cooperazione Usa-Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha incontrato ieri il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Chung Eui-yong, a margine della seconda giornata del G7 in corso a Carbis Bay, nel Regno Unito. Le parti, riferisce un comunicato del dipartimento di stato, hanno sottolineato l'importanza della cooperazione bilaterale per promuovere i valori condivisi e affrontare le sfide di oggi e del futuro. Hanno sottolineato l'importanza della cooperazione multilaterale per affrontare questioni critiche per la stabilità regionale, compreso il ritorno sulla via della democrazia per il popolo birmano. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno anche riaffermato l'impegno per una stretta cooperazione tra gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone su un'ampia gamma di questioni, compreso il lavoro per la denuclearizzazione della penisola coreana.(Res)