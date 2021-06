Vaccino: 41.813.087 le dosi somministrate finora in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 41.813.087 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, pari al 91,4 per cento di quelle consegnate che sono 45.737.517. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento, risalente a questa mattina, del report online a cura del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Più in particolare, sono 30.648.145 le dosi consegnate di Pfizer/BioNTech, 4.175.079 di Moderna, 9.172.293 di Vaxzevria (AstraZeneca), 1.742.000 di Janssen (Johnson & Johnson). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, con prima e seconda dose, sono 13.970.684, pari al 25,75 per cento della popolazione over 12. (Rin)