Roma: Raggi, 14 nuovi trattori e investimenti totali pari a 2 milioni euro per Servizio Giardini

- Quattordici nuovi trattori completi di trinciatrici per la rasatura dei prati che abbiamo acquistato insieme a 2 piattaforme aeree per le operazioni in quota con un investimento di circa 500mila euro. Procede così il potenziamento del Servizio giardini capitolino. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono mezzi che si aggiungono agli autocarri - aggiunge Raggi - alle trinciatrici e a una serie di attrezzature che abbiamo acquistato nei mesi scorsi per permettere ai nostri operatori di poter lavorare in modo adeguato ed efficiente. Complessivamente abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per equipaggiare il Servizio Giardini con una dotazione mai avuta prima. Stiamo ricostituendo un servizio nevralgico per la manutenzione del verde urbano, un tassello fondamentale della strategia complessiva di rigenerazione e cura del nostro patrimonio ambientale". (Rer)