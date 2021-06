G7: bilaterale Biden-Draghi, lavorare insieme su Cina, Russia e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro Mario Draghi hanno concordato di lavorare insieme sulle sfide globali e sulle priorità di politica estera condivise, come Cina, Russia e Libia. E’ quanto si legge in una nota diffusa nella tarda serata di ieri dalla casa Bianca al termine del lungo bilaterale tenuto tra Biden e Draghi a margine della seconda giornata del G7 in corso a Carbis Bay, nel Regno Unito. Il presidente e il primo ministro si sono impegnati a continuare la loro stretta collaborazione per superare la pandemia, anche attraverso l'impegno del G7 a donare i vaccini anti Covid-19 a livello globale. Biden ha inoltre espresso apprezzamento per il continuo sostegno dell'Italia alla pace e alla sicurezza in Afghanistan. (Res)