Algeria: elezioni legislative, ha votato il 30,20 per cento degli aventi diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di partecipazione a livello nazionale alle elezioni legislative anticipate per eleggere i deputati dell'Assemblea popolare nazionale è stato del 30,20 per cento. E' quanto annunciato dall'Autorità nazionale elettorale indipendente (Anie) nella notte, dopo la conclusione delle procedure di voto. Le precedenti consultazioni di maggio 2017 per eleggere i deputati avevano fatto registrare una partecipazione del 35,37 per cento. Il presidente di Anie, Mohamed Charfi, ha dichiarato in una conferenza stampa che i risultati finali del voto saranno annunciati nei prossimi giorni, dopo la conclusione dello scrutinio. Charfi ha affermato che le elezioni si sono svolte nelle migliori condizioni. Tuttavia, i media hanno riferito di un boicottaggio di massa nella regione della Cabilia. Il voto, inizialmente previsto fino alle 19:00 (le 20:00 in Italia), è stato prorogato di un'ora in tutto il Paese, a causa dell'incremento delle temperature. (segue) (Ala)