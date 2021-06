Algeria: elezioni legislative, ha votato il 30,20 per cento degli aventi diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la società della pace (Msp) ha emesso un comunicato per denunciato "violazioni flagranti e pericolose che si sono registrate dopo la fine del processo di voto". "Dopo la chiusura dei seggi si sono registrate due gravi violazioni: il rifiuto dell'Autorità elettorale indipendente in più dipartimenti di consegnare i voti ai rappresentanti dei candidati, in violazione della legge 21/01/1, articolo 152", ha spiegato l'Msp. "Il secondo reato è stato accertato non conteggiando le schede in cui l'elettore non ha cancellato alcun nome, contrariamente all'articolo 156". L'Msp ha invitato il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, e il capo dell'Autorità indipendente a intervenire per "porre fine a queste violazioni", secondo la dichiarazione. (Ala)