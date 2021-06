Ue-Usa: domani a Bruxelles il primo summit dopo sette anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma domani a Bruxelles il summit Unione europea-Stati Uniti, alla presenza del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e del presidente statunitense Joe Biden. Una nota del Consiglio europeo riferisce che i leader riuniti per il summit Ue-Usa affronteranno "una serie di questioni di comune preoccupazione": pandemia del Covid-19, clima, commercio e investimenti, affari esteri e valori comuni. "Una stretta unità transatlantica è essenziale per affrontare le sfide di oggi, dalla Cina alla protezione del nostro ambiente", ha dichiarato tramite Twitter von der Leyen, diffondendo ieri una foto di un colloquio avuto a margine del summit del G7 di Carbis Bay con il presidente Usa Joe Biden e l'omologo francese Emmanuel Macron. "Aspetto di dargli il benvenuto a Bruxelles per il primo summit Ue-Usa negli ultimi sette anni", ha aggiunto von der Leyen dopo il colloquio con Biden.(Res)