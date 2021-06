Covid: Palù (Aifa), parametri epidemia tutti in calo, occorre avere fiducia nella scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virologo e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, in un'intervista al "Corriere della Sera" rassicura, segnalando che occorre "avere fiducia nella scienza, guardare con ottimismo al futuro. I parametri dell'epidemia sono tutti in calo, rapidamente. Siamo arrivati - spiega - a un'incidenza settimanale di casi, 25 su 100 mila abitanti. Con questi numeri si possono individuare sul nascere i focolai. La campagna vaccinale procede spedita. Circa 40 milioni di italiani hanno ricevuto almeno una dose. La trasmissione del virus si dovrebbe bloccare. Altri nuovi vaccini saranno presto autorizzati, efficaci e sicuri". In merito all'utilizzo dei vaccini, Palù aggiunge: "Abbiamo formulato indicazioni basate sul principio di massima cautela per l'impiego dei vaccini a vettore adenovirale, quindi non solo AstraZeneca, ma anche Johnson&Johnson. Non darlo sotto i 60 anni". Ed alla domanda sul fatto che le nuove disposizioni generino allarme, il presidente dell'Aifa risponde: "Stiamo parlando di reazioni gravi come i casi di trombosi molto rare accompagnate da carenza di piastrine, non erano emersi negli studi validativi e si sono manifestati nel corso della vaccinazione di massa su decine di milioni di persone. Non potevamo prevederle prima". (segue) (Rin)