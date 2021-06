G7: bilaterale Biden-Suga, estendere cooperazione a iniziativa infrastrutturale B3W

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto ieri un incontro bilaterale con il primo ministro del Giappone, Suga Yoshihide, a margine della della seconda giornata del G7 in corso a Carbis Bay, nel Regno Unito. Le parti, riferisce una nota della Casa Bianca, hanno discusso delle sfide comuni nell’Indo-Pacifico e nel mondo, incluso Covid-19, cambiamento climatico, Corea del Nord, Cina e la necessità di preservare la pace nello Stretto di Taiwan. Biden ha affermato la volontà di rafforzare l’alleanza estendendo la cooperazione a nuove aree, come l’iniziativa infrastrutturale Build Back Better World (B3W), lanciata nell’ambito del G7 come alternativa alla Belt and Road Initiative della Cina. Biden ha inoltre affermato il suo sostegno alla realizzazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, applicando tutte le misure di salute pubblica necessarie per proteggere atleti, personale e spettatori. (Res)