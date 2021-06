Armenia-Azerbaigian: Blinken, Usa grati alla Georgia per ruolo di mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti salutano la liberazione da parte dell'Azerbaigian di 15 prigionieri armeni. E' quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tramite una nota del Dipartimento di Stato di Washington. Blinken ha espresso soddisfazione anche per la decisione dell'Armenia di fornire all'Azerbaigian importanti informazioni per favorire lo sminamento evitando futuri incidenti e vittime. "Siamo grati al premier Irakli Garibashvili ed al governo della Georgia per il ruolo essenziale che Tbilisi ha avuto in facilitare questi passi, che portano i cittadini della regione più vicini al futuro pacifico e prospero che meritano", ha dichiarato Blinken. L'Azerbaigian ha acconsentito ieri alla liberazione di 15 prigionieri armeni in cambio delle mappe relative al posizionamento di 97 mila mine anti carro e anti uomo nel Nagorno-Karabakh. "Apprezziamo il sostegno del governo georgiano guidato dal primo ministro Irakli Garibashvili per l'attuazione di questa azione umanitaria", si legge nella nota che, al contempo, elogia "il ruolo di mediazione" innanzitutto del segretario di Stato Usa Antony Blinken e del suo assistente per gli Affari europei ed euroasiatici Philip Reeker, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della presidenza svedese dell'Osce. "Ottenere le mappe delle mine salverà vite e salute di decine di migliaia di nostri cittadini, inclusi gli sminatori, e permetterà di accelerare i progetti avviati dal presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev nel distretto di Agdam", aggiunge la diplomazia di Baku. (Res)